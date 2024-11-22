Комната роз. Сезон 1. Серия 6
Wink
Сериалы
Комната роз
1-й сезон
6-я серия

Комната роз (сериал, 2023) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн бесплатно

9.22023, Комната роз. Сезон 1. Серия 6
Мелодрама18+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Две школьные подруги Вера и Нина были очень близки, пока обе не влюбились в Игоря. Чувства разрушили их дружбу, а судьба развела на долгие тринадцать лет. Встретив Веру снова, Нина узнаёт, что соперница смогла построить счастливую жизнь с Игорем… Зависть и ненависть к бывшей подруге толкает Нину на отчаянную борьбу за возлюбленного. Теперь она готова на всё, чтобы уничтожить Веру и завладеть сердцем Игоря.

Страна
Россия
Жанр
Мелодрама
Время
44 мин / 00:44

Рейтинг

6.6 КиноПоиск