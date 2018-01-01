Кобра (сериал, 2021) сезон 2 смотреть онлайн

Кризис в самом разгаре: премьер-министр Великобритании и его советник Анна Маршалл сталкиваются с угрозой кибервойны. Станьте свидетелем борьбы за власть и выживание: продолжайте смотреть сериал «Кобра» — 2 сезон уже ждет вас на нашем портале Wink по подписке Amediateka!



Во втором сезоне ситуация обостряется, когда в результате серии кибератак нарушается система коммуникаций внутри страны. Между тем, спасательные операции на море сталкиваются с непредвиденными препятствиями... Великобритания оказывается в изоляции, а судьбы людей вновь висят на волоске. Ответственность за безопасность страны и управление кризисом ложится на плечи команды «Кобра», которая должна работать в условиях постоянного давления и ограниченной информации.



Удастся ли премьер-министру сохранить свою репутацию и вернуть нации чувство безопасности? Узнаете, какое будущее ждет Великобританию, если продолжите смотреть «Кобра» — 2 сезон доступен по подписке Amediateka на нашем видеосервисе Wink!

