Кобра (сериал, 2021) сезон 2 смотреть онлайн
Этот сезон пока недоступен
О сериале
Кризис в самом разгаре: премьер-министр Великобритании и его советник Анна Маршалл сталкиваются с угрозой кибервойны. Станьте свидетелем борьбы за власть и выживание: продолжайте смотреть сериал «Кобра» — 2 сезон уже ждет вас на нашем портале Wink по подписке Amediateka!
Во втором сезоне ситуация обостряется, когда в результате серии кибератак нарушается система коммуникаций внутри страны. Между тем, спасательные операции на море сталкиваются с непредвиденными препятствиями... Великобритания оказывается в изоляции, а судьбы людей вновь висят на волоске. Ответственность за безопасность страны и управление кризисом ложится на плечи команды «Кобра», которая должна работать в условиях постоянного давления и ограниченной информации.
Удастся ли премьер-министру сохранить свою репутацию и вернуть нации чувство безопасности? Узнаете, какое будущее ждет Великобританию, если продолжите смотреть «Кобра» — 2 сезон доступен по подписке Amediateka на нашем видеосервисе Wink!
СтранаВеликобритания
ЖанрБоевик, Драма, Триллер
Рейтинг
- АМРежиссёр
Аластер
Маккэй
- ХХРежиссёр
Ханс
Херботс
- Актёр
Роберт
Карлайл
- ВХАктриса
Виктория
Хэмилтон
- ДХАктёр
Дэвид
Хэйг
- ЛПАктриса
Лиза
Пэлфри
- Актриса
Марша
Томасон
- ЭБАктёр
Эдвард
Беннетт
- РДАктёр
Ричард
Дормер
- ЛКАктриса
Люси
Коху
- РПАктёр
Ричард
Пеппл
- АДАктриса
Алекса
Дейвис
- БРСценарист
Бен
Ричардс
- СДХудожник
Стефен
Дэйли
- ГММонтажёр
Гез
Моррис
- МООператор
Мика
Орасмаа
- РЛКомпозитор
Роберт
Лэйн