Кобра
2-й сезон

Кобра (сериал, 2021) сезон 2 смотреть онлайн

7.42021, Cobra 6 серий
Триллер, Драма18+

О сериале

Кризис в самом разгаре: премьер-министр Великобритании и его советник Анна Маршалл сталкиваются с угрозой кибервойны.

Во втором сезоне ситуация обостряется, когда в результате серии кибератак нарушается система коммуникаций внутри страны. Между тем, спасательные операции на море сталкиваются с непредвиденными препятствиями... Великобритания оказывается в изоляции, а судьбы людей вновь висят на волоске. Ответственность за безопасность страны и управление кризисом ложится на плечи команды «Кобра», которая должна работать в условиях постоянного давления и ограниченной информации.

Удастся ли премьер-министру сохранить свою репутацию и вернуть нации чувство безопасности?

Страна
Великобритания
Жанр
Боевик, Драма, Триллер

Рейтинг

6.7 КиноПоиск
6.5 IMDb