WinkСериалыХроники будущего1-й сезон
Хроники будущего (сериал, 2007) сезон 1 смотреть онлайн
2007, Masters of Science Fiction 6 серий
Ужасы, Фэнтези18+
Этот сезон пока недоступен
О сериале
Рейтинг
6.7 КиноПоиск
6.7 IMDb
- ХБРежиссёр
Харольд
Беккер
- Режиссёр
Джонатан
Фрейкс
- ДМРежиссёр
Дарнелл
Мартин
- МПРежиссёр
Майкл
Петрони
- СХАктёр
Стивен
Хокинг
- ДДАктёр
Джейсон
Диабло
- ПХАктёр
Пол
Херберт
- Актёр
Малкольм
Макдауэлл
- ККАктёр
Клифтон
Коллинз мл.
- Актриса
Джуди
Дэвис
- ДБАктёр
Дорон
Белл
- ВЛАктёр
Вив
Ликок
- ВЛАктриса
Вики
Ламберт
- Актёр
Шон
Эстин
- ХЭСценарист
Хэрлан
Эллисон
- ХФСценарист
Ховард
Фаст
- РАСценарист
Роберт
А. Хайнлайн
- КЭПродюсер
Кит
Эддис
- ЭНХудожник
Эндрю
Нескоромны
- СДХудожник
Стивен
Джигэн
- КММонтажёр
Конрад
М. Гонзалез
- СММонтажёр
Стивен
Марк
- ДЛОператор
Джеймс
Л. Картер
- ЯЛОператор
Яцек
Ласкус
- ДРОператор
Джоэль
Рэнсом
- ДФКомпозитор
Джон
Фриззелл
- ЛККомпозитор
Лаура
Карпман
- ДКомпозитор
Джон
Ван Тонгерен