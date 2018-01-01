Wink
Хроники будущего
1-й сезон

Хроники будущего (сериал, 2007) сезон 1 смотреть онлайн

2007, Masters of Science Fiction 6 серий
Ужасы, Фэнтези18+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

Какое будущее ждет планету? Шесть историй о будущем от известных писателей-фантастов — от Роберта Шекли до Харлана Эллисона предлагают шесть возможных вариантов развития событий.

