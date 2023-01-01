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Хроники будущего

Хроники будущего (сериал, 2007) смотреть онлайн

2007, Masters of Science Fiction 1 сезон
Ужасы, Фэнтези18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Какое будущее ждет планету? Шесть историй о будущем от известных писателей-фантастов — от Роберта Шекли до Харлана Эллисона предлагают шесть возможных вариантов развития событий.

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Рейтинг

6.7 КиноПоиск
6.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Хроники будущего»

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