Wink
Сериалы
Хранительница очага
1-й сезон

Хранительница очага (сериал, 2010) сезон 1 смотреть онлайн

8.62010, Dil Se Diya Vachan 85 серий
Драма12+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

Удивительная история о прекрасных взаимоотношениях свекрови и невестки. Трудно поверить, но свекровь относится к своей невестке, как к родной дочери. Она всегда готова придти к ней на помощь и выручить из любой жизненной ситуации и, наоборот, невестка готова пойти на все ради благополучия своей свекрови. Она готова противостоять целому миру, чтобы защитить свою свекровь.

Страна
Индия
Жанр
Драма

Рейтинг