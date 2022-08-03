Серия 29
Wink
Сериалы
Хранительница очага
1-й сезон
Серия 29

Хранительница очага (сериал, 2010) сезон 1 серия 30 смотреть онлайн

8.62010, Dil Se Diya Vachan
Драма12+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Удивительная история о прекрасных взаимоотношениях свекрови и невестки. Трудно поверить, но свекровь относится к своей невестке, как к родной дочери. Она всегда готова придти к ней на помощь и выручить из любой жизненной ситуации и, наоборот, невестка готова пойти на все ради благополучия своей свекрови. Она готова противостоять целому миру, чтобы защитить свою свекровь.

Страна
Индия
Жанр
Драма
Время
20 мин / 00:20

Рейтинг