Хранительница очага (сериал, 2010) сезон 1 серия 11 смотреть онлайн

Удивительная история о прекрасных взаимоотношениях свекрови и невестки. Трудно поверить, но свекровь относится к своей невестке, как к родной дочери. Она всегда готова придти к ней на помощь и выручить из любой жизненной ситуации и, наоборот, невестка готова пойти на все ради благополучия своей свекрови. Она готова противостоять целому миру, чтобы защитить свою свекровь.

