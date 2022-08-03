Хранительница очага (сериал, 2010) сезон 1 серия 16 смотреть онлайн
8.62010, Dil Se Diya Vachan
Драма12+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Удивительная история о прекрасных взаимоотношениях свекрови и невестки. Трудно поверить, но свекровь относится к своей невестке, как к родной дочери. Она всегда готова придти к ней на помощь и выручить из любой жизненной ситуации и, наоборот, невестка готова пойти на все ради благополучия своей свекрови. Она готова противостоять целому миру, чтобы защитить свою свекровь.