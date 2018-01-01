Wink
Кеплер теряет контроль
1-й сезон

Кеплер теряет контроль (сериал, 2018) сезон 1 смотреть онлайн

2018, Kepler(s) 6 серий
Триллер, Детектив18+

О сериале

Кеплер — полицейский с редким психическим расстройством. Его разум — тюрьма для ещe трeх таинственных личностей, и контролировать их всe сложнее. После провала операции Кеплер переводится в другой участок и начинает новую жизнь. Он старается избегать рецидивов, но жестокое убийство меняет всe.

Страна
Франция
Жанр
Криминал, Драма, Детектив, Триллер

Рейтинг

5.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Кеплер теряет контроль»