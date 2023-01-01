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Кеплер теряет контроль
Актёры и съёмочная группа сериала «Кеплер теряет контроль»

Актёры и съёмочная группа сериала «Кеплер теряет контроль»

Режиссёры

Фредерик Шёндёрфер

Фредерик Шёндёрфер

Frédéric Schoendoerffer
Режиссёр

Актёры

Марк Лавуан

Марк Лавуан

Marc Lavoine
АктёрSamuel Kepler
София Эссаиди

София Эссаиди

Sofia Essaïdi
АктрисаAlice Haddad
Изабель Рено

Изабель Рено

Isabelle Renauld
АктрисаCatherine Haddad
Серж Рябукин

Серж Рябукин

Serge Riaboukine
АктёрCommissaire Nobre
Сириль Леконт

Сириль Леконт

Cyril Lecomte
АктёрBatista
Ален Фиглаж

Ален Фиглаж

Alain Figlarz
АктёрJoab
Эрве Мпампати

Эрве Мпампати

Hervé Mpampati
Актёр
Ясмин Лавуан

Ясмин Лавуан

Yasmine Lavoine
Актриса
Эрик Савен

Эрик Савен

Eric Savin
АктёрLaurent Martel
Мостефа Стити

Мостефа Стити

Mostéfa Stiti
Актёр

Продюсеры

Лорен Секкальди

Лорен Секкальди

Laurent Ceccaldi
Продюсер

Актёры дубляжа

Артур Иванов

Артур Иванов

Актёр дубляжа
Татьяна Шитова

Татьяна Шитова

Актриса дубляжа
Елена Чебатуркина

Елена Чебатуркина

Актриса дубляжа
Александр Коврижных

Александр Коврижных

Актёр дубляжа
Евгений Вальц

Евгений Вальц

Актёр дубляжа