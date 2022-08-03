Wink
Сериалы
Касл-Рок
1-й сезон

Касл-Рок (сериал, 2018) сезон 1 смотреть онлайн

8.22018, Castle Rock 10 серий
Триллер, Ужасы18+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

Касл-Рок, 2018 год. Начальник тюрьмы Шоушенк кончает с собой, после чего в заброшенном тюремном блоке находят цистерну с запертым внутри парнем. Он произносит имя Генри Дивера — подростка, найденного посреди замерзшего озера в 1991-м. Так повзрослевший Генри вновь оказывается в Касл-Роке.

Страна
США
Жанр
Мистика, Ужасы, Драма, Фэнтези, Детектив, Триллер

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
7.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Касл-Рок»