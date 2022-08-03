Касл-Рок (сериал, 2018) сезон 1 смотреть онлайн

Касл-Рок, 2018 год. Начальник тюрьмы Шоушенк кончает с собой, после чего в заброшенном тюремном блоке находят цистерну с запертым внутри парнем. Он произносит имя Генри Дивера — подростка, найденного посреди замерзшего озера в 1991-м. Так повзрослевший Генри вновь оказывается в Касл-Роке.

