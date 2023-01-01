Касл-Рок
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Касл-Рок (сериал, 2018) смотреть онлайн

8.22018, Castle Rock 2 сезона
Триллер, Мистика18+

Этот сериал пока недоступен

О сериале

Добро пожаловать в Касл-Рок, небольшой городок в штате Мэн, придуманный Стивеном Кингом! Вместе с героями сериала, вдохновленного творчеством мастера ужасов, вы прогуляетесь по знакомым местам из его романов и узнаете несколько совершенно новых историй из жизни обитателей Касл-Рока.

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Страна
США
Жанр
Мистика, Ужасы, Драма, Фэнтези, Детектив, Триллер

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
7.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Касл-Рок»