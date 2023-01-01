Касл-Рок (сериал, 2018) смотреть онлайн
8.22018, Castle Rock 2 сезона
Триллер, Мистика18+
Этот сериал пока недоступен
О сериале
Добро пожаловать в Касл-Рок, небольшой городок в штате Мэн, придуманный Стивеном Кингом! Вместе с героями сериала, вдохновленного творчеством мастера ужасов, вы прогуляетесь по знакомым местам из его романов и узнаете несколько совершенно новых историй из жизни обитателей Касл-Рока.
Все сезоны сериала Касл-Рок смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Рейтинг
7.2 КиноПоиск
7.5 IMDb
- Режиссёр
Грег
Яйтанс
- МАРежиссёр
Майкл
Аппендаль
- ФАРежиссёр
Фил
Абрахам
- АСРежиссёр
Анне
Севитски
- Актёр
Билл
Скарсгард
- Актёр
Андре
Холланд
- Актриса
Лиззи
Каплан
- Актриса
Мелани
Лински
- Актёр
Пол
Спаркс
- Актёр
Бархад
Абди
- ДЛАктриса
Джейн
Леви
- ЮВАктриса
Юсра
Варсама
- Актриса
Сисси
Спейсек
- ЭФАктриса
Элси
Фишер
- ДТСценарист
Дастин
Томасон
- СБСценарист
Скотт
Браун
- Продюсер
Джей
Джей Абрамс
- СБПродюсер
Скотт
Браун
- ЛГПродюсер
Лиз
Глоцер
- Продюсер
Стивен
Кинг
- ОБХудожница
Оана
Богдан
- ТФХудожник
Тони
Фаннинг
- ТБМонтажёр
Тревор
Бэйкер
- РРОператор
Ричард
Рутковски
- ДЛОператор
Джон
Линдли
- ТНКомпозитор
Томас
Ньюман