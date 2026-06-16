Камчатский блюз (сериал, 2025) сезон 1 смотреть онлайн

Авторский документальный цикл от первого лица – журналиста, который прожил на Камчатке

тридцать лет и стал свидетелем и участником развития местной культуры. Для автора все люди,

которые цементировали местную самобытную культуру, хорошо знакомые и живые, даже если

многие из них уже мертвы.



За связующую нить берется жизнь и творчество камчатского автора-исполнителя Алексея

Лысикова, одного из пионеров камчатской бардовской и рок-музыки.

