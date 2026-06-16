Глава I. «Чай на пляже»
Wink
Сериалы
Камчатский блюз
1-й сезон
Глава I. «Чай на пляже»
8.82025, Глава I. «Чай на пляже»
Документальный18+

Камчатский блюз (сериал, 2025) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Авторский документальный цикл от первого лица – журналиста, который прожил на Камчатке
тридцать лет и стал свидетелем и участником развития местной культуры. Для автора все люди,
которые цементировали местную самобытную культуру, хорошо знакомые и живые, даже если
многие из них уже мертвы.

За связующую нить берется жизнь и творчество камчатского автора-исполнителя Алексея
Лысикова, одного из пионеров камчатской бардовской и рок-музыки.

Страна
Россия
Жанр
Документальный
Качество
Full HD
Время
31 мин / 00:31

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