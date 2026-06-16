WinkСериалыКамчатский блюз1-й сезонГлава I. «Чай на пляже»
8.82025, Глава I. «Чай на пляже»
Документальный18+
Камчатский блюз (сериал, 2025) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно
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О сериале
Авторский документальный цикл от первого лица – журналиста, который прожил на Камчатке
тридцать лет и стал свидетелем и участником развития местной культуры. Для автора все люди,
которые цементировали местную самобытную культуру, хорошо знакомые и живые, даже если
многие из них уже мертвы.
За связующую нить берется жизнь и творчество камчатского автора-исполнителя Алексея
Лысикова, одного из пионеров камчатской бардовской и рок-музыки.