Камчатский блюз
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Камчатский блюз
8.82025, Камчатский блюз 1 сезон
Документальный18+

Камчатский блюз (сериал, 2025) смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Авторский документальный цикл от первого лица – журналиста, который прожил на Камчатке
тридцать лет и стал свидетелем и участником развития местной культуры. Для автора все люди,
которые цементировали местную самобытную культуру, хорошо знакомые и живые, даже если
многие из них уже мертвы.

За связующую нить берется жизнь и творчество камчатского автора-исполнителя Алексея
Лысикова, одного из пионеров камчатской бардовской и рок-музыки.

Страна
Россия
Жанр
Документальный

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