Как я встретил вашу маму (По версии Кураж-Бамбей) (сериал, 2013) сезон 9 смотреть онлайн
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О сериале
Вот и подходит к концу эпопея под названием «Как я встретил вашу маму». Друзья прошли вместе сквозь бесчисленные расставания Теда, переезды Маршала и Лили и даже галстук Барни с утками. Если вам не терпится узнать все подробности истории Теда, скорее заходите на Wink, где вас ждет 9 сезон в хорошем качестве, который можно смотреть онлайн бесплатно.
История, которую Тед Мосби рассказывает в 2030 году своим детям-подросткам, близится к финалу. Вот-вот зрители узнают, как именно он познакомился со своей будущей женой и любовью всей его жизни. Впереди еще одно не менее важное событие — свадьба Робин и Барни. Дойдет ли эта пара до алтаря или найдет повод для расставания? Сможет ли Маршал получить работу мечты? Чем же все-таки закончится сериал, принесший Нилу Патрику Харрису сразу несколько номинаций на «Золотой глобус»?
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Рейтинг
- ПФРежиссёр
Памела
Фрайман
- МДРежиссёр
Майкл
Дж. Ши
- Режиссёр
Нил
Патрик Харрис
- Актёр
Джош
Рэднор
- Актёр
Нил
Патрик Харрис
- Актриса
Коби
Смолдерс
- Актёр
Джейсон
Сигел
- Актриса
Элисон
Хэннигэн
- Актриса
Кристин
Милиоти
- Актриса
Линдси
Фонсека
- Актёр
Дэвид
Генри
- ММАктёр
Маршалл
Манеш
- Актёр
Джо
Ниевес
- КБСценарист
Картер
Бэйс
- КТСценарист
Крейг
Томас
- СЛСценарист
Стефен
Ллойд
- КБПродюсер
Картер
Бэйс
- ПФПродюсер
Памела
Фрайман
- КТПродюсер
Крейг
Томас
- СМПродюсер
Сьюзи
Маманн-Гринберг
- СОХудожник
Стив
Олсон
- СФМонтажёр
Сьюзэн
Федерман
- КБМонтажёр
Кирк
Бенсон
- КЛОператор
Крис
Ля Фонтейн
- СВОператор
Стивен
В. Сильвер