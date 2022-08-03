Wink
Как я встретил вашу маму (По версии Кураж-Бамбей)
6-й сезон

Как я встретил вашу маму (По версии Кураж-Бамбей) (сериал, 2010) сезон 6 смотреть онлайн

9.42010, How I Met Your Mother 24 серии
Комедия, Драма18+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

У Теда появляется новый крупный проект: он должен спроектировать небоскреб для новой штаб-квартиры банка «Голиаф». Изучая здание, которое придется снести, чтобы освободить место для строительства нового, герой знакомится с Зоуи Пирсон. Девушка вместе с другими недовольными выступает против сноса и начинает мешать работе Теда, когда узнает, что он и есть тот самый архитектор. Несмотря на разногласия, Зоуи и Тед влюбляются друг в друга.
Маршал боится, что именно из-за него у них с Лили не получается зачать ребенка. Неожиданно умирает его отец, и планы пары переносятся на неопределенный срок. Друзья стараются успокоить и приободрить разбитого горем друга. После пережитого Маршал обещает Лили больше стараться ради их будущего…

Страна
США
Жанр
Комедия, Драма, Мелодрама

Рейтинг

8.6 КиноПоиск
8.3 IMDb

