Как я встретил вашу маму (По версии Кураж-Бамбей) (сериал, 2010) сезон 6 смотреть онлайн
О сериале
Поиски настоящей любви — это не так-то просто, поэтому приключения героев «Как я встретил вашу маму» продолжаются! Если вам не терпится узнать, чем их сердца успокоятся, спешите бесплатно смотреть онлайн 6 сезон в хорошем качестве на Wink.
У Теда появляется новый крупный проект: он должен спроектировать небоскреб для новой штаб-квартиры банка «Голиаф». Изучая здание, которое придется снести, чтобы освободить место для строительства нового, герой знакомится с Зоуи Пирсон. Девушка вместе с другими недовольными выступает против сноса и начинает мешать работе Теда, когда узнает, что он и есть тот самый архитектор. Несмотря на разногласия, Зоуи и Тед влюбляются друг в друга.
Маршал боится, что именно из-за него у них с Лили не получается зачать ребенка. Неожиданно умирает его отец, и планы пары переносятся на неопределенный срок. Друзья стараются успокоить и приободрить разбитого горем друга. После пережитого Маршал обещает Лили больше стараться ради их будущего…
- ПФРежиссёр
Памела
Фрайман
- МДРежиссёр
Майкл
Дж. Ши
- Режиссёр
Нил
Патрик Харрис
- Актёр
Джош
Рэднор
- Актёр
Нил
Патрик Харрис
- Актриса
Коби
Смолдерс
- Актёр
Джейсон
Сигел
- Актриса
Элисон
Хэннигэн
- Актриса
Кристин
Милиоти
- Актриса
Линдси
Фонсека
- Актёр
Дэвид
Генри
- ММАктёр
Маршалл
Манеш
- Актёр
Джо
Ниевес
- КБСценарист
Картер
Бэйс
- КТСценарист
Крейг
Томас
- СЛСценарист
Стефен
Ллойд
- КБПродюсер
Картер
Бэйс
- ПФПродюсер
Памела
Фрайман
- КТПродюсер
Крейг
Томас
- СМПродюсер
Сьюзи
Маманн-Гринберг
- СОХудожник
Стив
Олсон
- СФМонтажёр
Сьюзэн
Федерман
- КБМонтажёр
Кирк
Бенсон
- КЛОператор
Крис
Ля Фонтейн
- СВОператор
Стивен
В. Сильвер