Как я встретил вашу маму (По версии Кураж-Бамбей) (сериал, 2010) сезон 6 смотреть онлайн

Поиски настоящей любви — это не так-то просто, поэтому приключения героев «Как я встретил вашу маму» продолжаются! Если вам не терпится узнать, чем их сердца успокоятся, спешите бесплатно смотреть онлайн 6 сезон в хорошем качестве на Wink.



У Теда появляется новый крупный проект: он должен спроектировать небоскреб для новой штаб-квартиры банка «Голиаф». Изучая здание, которое придется снести, чтобы освободить место для строительства нового, герой знакомится с Зоуи Пирсон. Девушка вместе с другими недовольными выступает против сноса и начинает мешать работе Теда, когда узнает, что он и есть тот самый архитектор. Несмотря на разногласия, Зоуи и Тед влюбляются друг в друга.

Маршал боится, что именно из-за него у них с Лили не получается зачать ребенка. Неожиданно умирает его отец, и планы пары переносятся на неопределенный срок. Друзья стараются успокоить и приободрить разбитого горем друга. После пережитого Маршал обещает Лили больше стараться ради их будущего…



Заходите на Wink, чтобы бесплатно смотреть 6 сезон сериала «Как я встретил вашу маму» в озвучке «Кураж-Бамбей» и в хорошем качестве.

