Извините, я передумала умирать (сериал, 2025) сезон 1 смотреть онлайн
2025, Извините, я передумала умирать. Сезон 1 4 серии
Мелодрама16+
Серия в подписке «Wink Всё в одном»
Люба — одинокая любовница со стажем, в свое время муж уговорил ее прервать беременность, а потом бросил ради молодой. Замуж она больше не вышла. В город приезжает ее подруга Манечка, которая хочет усыновить ребенка, но из-за трудностей с оформлением документов уговаривает Любу временно оформить опеку на себя.
Но Манечка погибает в аварии, и Люба становится единственным опекуном девочки-подростка Даши. Даша оказывается не самым простым ребенком и знатно портит ей жизнь. Любе приходится познакомиться с ее классным руководителем Евгением Олеговичем. Между ними возникает симпатия. Как назло, в Евгения влюбляется и Даша. Только-только налаживающиеся отношения между Дашей и Любой разбиваются о мужчину, в которого влюблены обе.
- ЮПРежиссёр
Юрий
Попович
- ТКАктриса
Татьяна
Косач-Брындина
- Актёр
Антон
Денисенко
- ОБАктриса
Ольга
Боровская
- МААктёр
Марат
Ахметшин
- Актриса
Александра
Щичко
- МВСценарист
Мария
Варденга
- ИКСценарист
Ирина
Кам
- АВПродюсер
Александра
Виноградова
- Продюсер
Ирина
Босова
- МХПродюсер
Марина
Хрипунова
- Продюсер
Олег
Кириченко
- АККомпозитор
Андрей
Климинов