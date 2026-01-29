Извините, я передумала умирать (сериал, 2025) сезон 1 смотреть онлайн

Люба — одинокая любовница со стажем, в свое время муж уговорил ее прервать беременность, а потом бросил ради молодой. Замуж она больше не вышла. В город приезжает ее подруга Манечка, которая хочет усыновить ребенка, но из-за трудностей с оформлением документов уговаривает Любу временно оформить опеку на себя.



Но Манечка погибает в аварии, и Люба становится единственным опекуном девочки-подростка Даши. Даша оказывается не самым простым ребенком и знатно портит ей жизнь. Любе приходится познакомиться с ее классным руководителем Евгением Олеговичем. Между ними возникает симпатия. Как назло, в Евгения влюбляется и Даша. Только-только налаживающиеся отношения между Дашей и Любой разбиваются о мужчину, в которого влюблены обе.

