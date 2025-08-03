Изгой. Кархуу (сериал, 2025) сезон 1 смотреть онлайн

Семья Белоногов приезжает в живописную глухую карельскую деревню Кивиярви на свадьбу родственника Кирилла Стрельца и его возлюбленной Гали. Однако праздник быстро превращается в кошмар, когда сельчане начинают сталкиваться с необъяснимыми трагедиями.



В лесу находят растерзанное тело. Местные жители сразу вспоминают древнюю финскую легенду о Кархуу, таинственном духе-оборотне медведя, который бродит в чащобе и ищет себе жертв. Все винят медведя. Даже сотрудники полиции считают случившееся результатом банального нападения медведя-шатуна. И только Жора Белоног уверен, что все преступления – инсценированные убийства. Кто-то искусно направляет следствие в нужную ему сторону. И пока деревня охотится на зверя, настоящий хищник готовится нанести новый удар. Очередное преступление лишь подтверждает подозрения майора Белонога. Он понимает, что у всех преступлений есть схожая деталь.



Параллельно на самого Жору начинает охоту киллер. Всему виной давняя вражда Белоногов с кланом Ягайловых. Елизавета Ягайлова по кличке «Лихо» пытается вернуть утраченное влияние и сталкивается с резким отпором со стороны авторитетов. Ведь они привыкли работать с её матерью. «Лихо» решает «реанимировать» Ягу и таким образом восстановить своё положение



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