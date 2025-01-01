Изгой. Кархуу (сериал, 2025) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

Георгий Белоног сталкивается с таинственными смертями в карельской деревне. Местные жители уверены, что это дело рук медведя-оборотня из легенд. Приключенческий детектив «Изгой. Кархуу» — сериал с Андреем Фроловым, ставший продолжением саги о бывшем майоре.



Семью Георгия Белонога приглашают на свадьбу, которая проходит в далекой карельской деревушке под названием Кивиярви. Но радость от праздника быстро сходит на нет, когда в лесу поблизости находят растерзанный труп. Деревенские жители считают, что в этом замешан кархуу — кровожадный дух из финских легенд, оборачивающийся медведем. Однако Георгий уверен, что за убийством стоит человек, который умело управляет вниманием публики и полиции. Тем временем за самим Георгием начинается охота, организованная его старым врагом — Елизаветой Ягайловой.



