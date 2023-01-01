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Истории Генри
1-й сезон

Истории Генри (мультсериал, 2015) сезон 1 смотреть онлайн

4.82015, Henry's Stories 9 серий
Мультсериалы, Для самых маленьких0+
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Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Генри - отличный рассказчик. Он рассказывает очень простые, но добрые истории, которые случаются со всеми малышами изо дня в день. С помощью своих нарисованных карточек Генри расставляет элементы истории в правильном порядке, и вуаля – всё, что он рассказывает, оживает!

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