Истории Генри (мультсериал, 2015) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

Генри - отличный рассказчик. Он рассказывает очень простые, но добрые истории, которые случаются со всеми малышами изо дня в день. С помощью своих нарисованных карточек Генри расставляет элементы истории в правильном порядке, и вуаля – всё, что он рассказывает, оживает!



