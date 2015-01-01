Воздушный змей в небе
Истории Генри
1-й сезон
Воздушный змей в небе
4.92015, Henry's Stories
Мультсериалы, Для самых маленьких0+
Истории Генри (мультсериал, 2015) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

Генри - отличный рассказчик. Он рассказывает очень простые, но добрые истории, которые случаются со всеми малышами изо дня в день. С помощью своих нарисованных карточек Генри расставляет элементы истории в правильном порядке, и вуаля – всё, что он рассказывает, оживает!

Страна
Словакия, Венгрия
Жанр
Мультсериалы, Для самых маленьких
Время
2 мин / 00:02

