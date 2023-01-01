Истории Генри (мультсериал, 2015) смотреть онлайн

Сюжет

Генри - отличный рассказчик. Он рассказывает очень простые, но добрые истории, которые случаются со всеми малышами изо дня в день. С помощью своих нарисованных карточек Генри расставляет элементы истории в п�равильном порядке, и вуаля – всё, что он рассказывает, оживает!





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