Разукрась!
Wink
Детям
Истории Генри
1-й сезон
Разукрась!
4.72015, Henry's Stories
Мультсериалы, Для самых маленьких0+

Этот сериал пока недоступен

Истории Генри (мультсериал, 2015) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

Сюжет

Генри - отличный рассказчик. Он рассказывает очень простые, но добрые истории, которые случаются со всеми малышами изо дня в день. С помощью своих нарисованных карточек Генри расставляет элементы истории в правильном порядке, и вуаля – всё, что он рассказывает, оживает!

Сериал Разукрась! 1 сезон 1 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Рейтинг