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Идеальное соревнование
1-й сезон

Идеальное соревнование (сериал, 2017) сезон 1 смотреть онлайн

9.22017, The Perfect Match (Ji pin jue pei) 35 серий
Мелодрама, Комедия16+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Хо Тинэнь — талантливый шеф-повар, владелец знаменитого на весь мир ресторана. Однажды его выводят из себя комментарии в интернете: люди, которые не могут позволить себе поесть в его роскошном ресторане, утверждают, что на ночном рынке работает не менее талантливая Вэй Фэньцин. Преисполненный решимости разоблачить такие нелепые заявления, Тинэнь отправляется на ночной рынок, чтобы найти эту девушку и показать ей и всем остальным, что такое настоящее кулинарное искусство.

Страна
Тайвань
Жанр
Комедия, Мелодрама

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
7.2 IMDb