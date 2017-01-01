Идеальное соревнование. Сезон 1. Серия 15
Wink
Сериалы
Идеальное соревнование
1-й сезон
15-я серия
9.12017, The Perfect Match (Ji pin jue pei)
Мелодрама, Комедия16+

Идеальное соревнование (сериал, 2017) сезон 1 серия 15 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Хо Тинэнь — талантливый шеф-повар, владелец знаменитого на весь мир ресторана. Однажды его выводят из себя комментарии в интернете: люди, которые не могут позволить себе поесть в его роскошном ресторане, утверждают, что на ночном рынке работает не менее талантливая Вэй Фэньцин. Преисполненный решимости разоблачить такие нелепые заявления, Тинэнь отправляется на ночной рынок, чтобы найти эту девушку и показать ей и всем остальным, что такое настоящее кулинарное искусство.

Сериал Идеальное соревнование 1 сезон 15 серия смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Тайвань
Жанр
Комедия, Мелодрама
Качество
Full HD
Время
44 мин / 00:44

Рейтинг

7.6 КиноПоиск
7.3 IMDb