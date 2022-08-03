9.12017, The Perfect Match (Ji pin jue pei)
Мелодрама, Комедия16+
Идеальное соревнование (сериал, 2017) сезон 1 серия 14 смотреть онлайн бесплатно
Сезоны и серии
- 16+44 мин
Идеальное соревнование
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 16+44 мин
Идеальное соревнование
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
- 16+44 мин
Идеальное соревнование
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
- 16+43 мин
Идеальное соревнование
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
- 16+43 мин
Идеальное соревнование
Сезон 1 Серия 5Бесплатно
- 16+44 мин
Идеальное соревнование
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
- 16+43 мин
Идеальное соревнование
Сезон 1 Серия 7Бесплатно
- 16+44 мин
Идеальное соревнование
Сезон 1 Серия 8Бесплатно
- 16+44 мин
Идеальное соревнование
Сезон 1 Серия 9Бесплатно
- 16+45 мин
Идеальное соревнование
Сезон 1 Серия 10Бесплатно
- 16+44 мин
Идеальное соревнование
Сезон 1 Серия 11Бесплатно
- 16+44 мин
Идеальное соревнование
Сезон 1 Серия 12Бесплатно
- 16+43 мин
Идеальное соревнование
Сезон 1 Серия 13Бесплатно
- 16+44 мин
Идеальное соревнование
Сезон 1 Серия 14Бесплатно
- 16+45 мин
Идеальное соревнование
Сезон 1 Серия 15Бесплатно
- 16+44 мин
Идеальное соревнование
Сезон 1 Серия 16Бесплатно
- 16+45 мин
Идеальное соревнование
Сезон 1 Серия 17Бесплатно
- 16+44 мин
Идеальное соревнование
Сезон 1 Серия 18Бесплатно
- 16+44 мин
Идеальное соревнование
Сезон 1 Серия 19Бесплатно
- 16+44 мин
Идеальное соревнование
Сезон 1 Серия 20Бесплатно
- 16+44 мин
Идеальное соревнование
Сезон 1 Серия 21Бесплатно
- 16+44 мин
Идеальное соревнование
Сезон 1 Серия 22Бесплатно
- 16+44 мин
Идеальное соревнование
Сезон 1 Серия 23Бесплатно
- 16+44 мин
Идеальное соревнование
Сезон 1 Серия 24Бесплатно
- 16+45 мин
Идеальное соревнование
Сезон 1 Серия 25Бесплатно
- 16+43 мин
Идеальное соревнование
Сезон 1 Серия 26Бесплатно
- 16+44 мин
Идеальное соревнование
Сезон 1 Серия 27Бесплатно
- 16+44 мин
Идеальное соревнование
Сезон 1 Серия 28Бесплатно
- 16+44 мин
Идеальное соревнование
Сезон 1 Серия 29Бесплатно
- 16+44 мин
Идеальное соревнование
Сезон 1 Серия 30Бесплатно
- 16+44 мин
Идеальное соревнование
Сезон 1 Серия 31Бесплатно
- 16+44 мин
Идеальное соревнование
Сезон 1 Серия 32Бесплатно
- 16+44 мин
Идеальное соревнование
Сезон 1 Серия 33Бесплатно
- 16+44 мин
Идеальное соревнование
Сезон 1 Серия 34Бесплатно
- 16+44 мин
Идеальное соревнование
Сезон 1 Серия 35Бесплатно
О сериале
Хо Тинэнь — талантливый шеф-повар, владелец знаменитого на весь мир ресторана. Однажды его выводят из себя комментарии в интернете: люди, которые не могут позволить себе поесть в его роскошном ресторане, утверждают, что на ночном рынке работает не менее талантливая Вэй Фэньцин. Преисполненный решимости разоблачить такие нелепые заявления, Тинэнь отправляется на ночной рынок, чтобы найти эту девушку и показать ей и всем остальным, что такое настоящее кулинарное искусство.
Рейтинг
7.6 КиноПоиск
7.2 IMDb