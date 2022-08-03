Идеальное соревнование (сериал, 2017) сезон 1 серия 24 смотреть онлайн бесплатно

Хо Тинэнь — талантливый шеф-повар, владелец знаменитого на весь мир ресторана. Однажды его выводят из себя комментарии в интернете: люди, которые не могут позволить себе поесть в его роскошном ресторане, утверждают, что на ночном рынке работает не менее талантливая Вэй Фэньцин. Преисполненный решимости разоблачить такие нелепые заявления, Тинэнь отправляется на ночной рынок, чтобы найти эту девушку и показать ей и всем остальным, что такое настоящее кулинарное искусство.

