Грязный снег (сериал, 2019) сезон 1 смотреть онлайн

8.52019, Skitten Snø 8 серий
Триллер18+
О сериале
Жизнь старшеклассницы превращается в ночной кошмар после жестокого нападения еe знакомого. Боясь навлечь позор на свою семью, она хранит молчание и доверяет страшную тайну лишь близким подругам. Сила — в единстве. Четверо девушек решают бороться с несправедливостью и отомстить насильнику.
Рейтинг
6.8 КиноПоиск
7.0 IMDb
- ККАктриса
Камалприт
Каур
- ТААктриса
Таманна
Анихотри
- ХНАктриса
Хибба
Наджиб
- ППАктриса
Пернилла
Персен
- ТСАктёр
Тарьей
Сандвик Му
- РСАктёр
Равдип
Сингх Баджва
- НААктёр
Наим
Азам
- СКАктриса
Соня
Кхан
- САПродюсер
Сесиль
Аспенс
- ПБПродюсер
Петер
Бозе
- ПКПродюсер
Петер
Клаузен
- ИОАктриса дубляжа
Ирина
Обрезкова
- Актриса дубляжа
Юлия
Рудина
- ЮЗАктриса дубляжа
Юлия
Зоркина
- ВУАктриса дубляжа
Василиса
Ушакова
- ВСАктёр дубляжа
Валерий
Смекалов
- РЭКомпозитор
Раймонд
Эноксен