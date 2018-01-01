Wink
Сериалы
Грязный снег
1-й сезон

Грязный снег (сериал, 2019) сезон 1 смотреть онлайн

8.52019, Skitten Snø 8 серий
Триллер18+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

Жизнь старшеклассницы превращается в ночной кошмар после жестокого нападения еe знакомого. Боясь навлечь позор на свою семью, она хранит молчание и доверяет страшную тайну лишь близким подругам. Сила — в единстве. Четверо девушек решают бороться с несправедливостью и отомстить насильнику.

Страна
Норвегия
Жанр
Триллер

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
7.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Грязный снег»