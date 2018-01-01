Грязный снег (сериал, 2019) сезон 1 смотреть онлайн

Жизнь старшеклассницы превращается в ночной кошмар после жестокого нападения еe знакомого. Боясь навлечь позор на свою семью, она хранит молчание и доверяет страшную тайну лишь близким подругам. Сила — в единстве. Четверо девушек решают бороться с несправедливостью и отомстить насильнику.

