Грязный снег
Wink
Сериалы
Грязный снег
8.52019, Skitten Snø 1 сезон
Триллер18+

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Грязный снег (сериал, 2019) смотреть онлайн

О сериале

Жизнь старшеклассницы превращается в ночной кошмар после жестокого нападения еe знакомого. Боясь навлечь позор на свою семью, она хранит молчание и доверяет страшную тайну лишь близким подругам. Сила — в единстве. Четверо девушек решают бороться с несправедливостью и отомстить насильнику.

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Страна
Норвегия
Жанр
Триллер

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
7.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Грязный снег»