Говорящий Том и Друзья (мультсериал, 2018) сезон 4 смотреть онлайн
Этот сезон пока недоступен
О сериале
Возвращение пушистых героев на экраны! Не упустите шанс смотреть «Говорящий Том и Друзья» онлайн на видеосервисе Wink — 4 сезон мультсериала 2014 года уже ждет вас!
В четвертом сезоне зрители снова встретятся с любимыми зверятами Томом, Анджелой, Беном и Хэнком, а также познакомятся с новой героиней: крольчихой по имени Бекка, которая влюбится в одного из друзей. Том, в свою очередь, теряет веру в себя, потому что его идеи и разработки стали часто критиковать. Но рядом верные друзья, и они не дадут коту с зелеными глазами долго грустить — они поддержат и помогут поднять самооценку!
Улыбнется ли пушистым зверям удача на этот раз? Настоящие приключения приготовил вам мультик «Говорящий Том и Друзья», 4 сезон которого доступен на русском языке в онлайн-кинотеатре Wink!
СтранаКипр
ЖанрКомедия, Семейный, Приключения, Мультсериалы
Рейтинг
- ММРежиссёр
Марк
МакКонвилл
- СФРежиссёр
Стефан
Фьелдмарк
- Актёр
Колин
Хэнкс
- ТКАктёр
Том
Кенни
- ДААктёр
Джеймс
Адомиан
- ЛШАктриса
Лиза
Шварц
- МБАктриса
Мария
Бэмфорд
- БСАктёр
Брайан
Стэк
- ДУАктёр
Дэйв
Уиллис
- РРАктриса
Робин
Рид
- ДБАктёр
Джордж
Бэк
- ЛНАктриса
Лорейн
Ньюмен
- ТМСценарист
Том
Мартин
- МГСценарист
Мэтт
Госсен
- БФСценарист
Бекки
Фельдман
- АСАктёр дубляжа
Антон
Савенков
- АКАктёр дубляжа
Ариэль
Крыжопольский
- СПАктёр дубляжа
Сергей
Пономарёв
- ОРАктёр дубляжа
Олег
Родовильский
- ДЗАктёр дубляжа
Давид
Зисельсон
- ЙМХудожник
Йоханнес
Мюке
- ТККомпозитор
Томас
Катринер