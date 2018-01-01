Wink
Детям
Говорящий Том и Друзья
4-й сезон

Говорящий Том и Друзья (мультсериал, 2018) сезон 4 смотреть онлайн

8.82018, Talking Tom and Friends 26 серий
Мультсериалы, Комедия6+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

Возвращение пушистых героев на экраны! Не упустите шанс смотреть «Говорящий Том и Друзья» онлайн на видеосервисе Wink — 4 сезон мультсериала 2014 года уже ждет вас!

В четвертом сезоне зрители снова встретятся с любимыми зверятами Томом, Анджелой, Беном и Хэнком, а также познакомятся с новой героиней: крольчихой по имени Бекка, которая влюбится в одного из друзей. Том, в свою очередь, теряет веру в себя, потому что его идеи и разработки стали часто критиковать. Но рядом верные друзья, и они не дадут коту с зелеными глазами долго грустить — они поддержат и помогут поднять самооценку!

Улыбнется ли пушистым зверям удача на этот раз? Настоящие приключения приготовил вам мультик «Говорящий Том и Друзья», 4 сезон которого доступен на русском языке в онлайн-кинотеатре Wink!

Страна
Кипр
Жанр
Комедия, Семейный, Приключения, Мультсериалы

Рейтинг

8.9 КиноПоиск
6.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Говорящий Том и Друзья»