Гнев Ракшасы (сериал, 2025) сезон 1 смотреть онлайн

Ракшаса — так называли бывшего криминального босса. После потери любимой жены он стал курьером, чтобы жить обычной жизнью. Однажды его дочь похищает сын кандидата в президенты и жестоко обходится с девушкой. Охваченный яростью и горем бывший бандит вынужден взяться за старое, чтобы отомстить негодяю.

