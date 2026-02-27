Гнев Ракшасы
Wink
Сериалы
Гнев Ракшасы
2025, The Wrath of Rakshasa 1 сезон
Боевик, Криминал18+

Гнев Ракшасы (сериал, 2025) смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Ракшаса — так называли бывшего криминального босса. После потери любимой жены он стал курьером, чтобы жить обычной жизнью. Однажды его дочь похищает сын кандидата в президенты и жестоко обходится с девушкой. Охваченный яростью и горем бывший бандит вынужден взяться за старое, чтобы отомстить негодяю.

Страна
Южная Корея
Жанр
Боевик, Криминал

Рейтинг