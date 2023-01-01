Главные победы. Сезон 1
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1-й сезон

Главные победы (сериал, 2024) сезон 1 смотреть онлайн

8.82024, Главные победы. Сезон 1 5 серий
Документальные12+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

«Главные победы» — 1 сезон документального сериала о самых значительных победах России в разных видах спорта. Увидим, как наши спортсмены принесли славу родине!

В 1 сезоне мы увидим 5 эпизодов, каждой победе посвящена одна серия: ЧЕ-99 по футболу, матч Россия — Франция; Олимпиада-08 — теннис; Олимпиада-12 — волейбол, Россия — Бразилия; ЛЧ-92 по футболу, Барселона — ЦСКА; Олимпиада-18 — хоккей, Россия — Германия. Герои этих побед расскажут нам все секреты своего успеха: как упорно они трудились, как складывались отношения внутри команд.

Этот документальный сериал расскажет нам много нового о российских спортивных победах. Смотреть сериал «Главные победы» вы можете на Wink!

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