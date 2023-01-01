Главные победы (сериал, 2024) сезон 1 смотреть онлайн

Сюжет

«Главные победы» — 1 сезон документального сериала о самых значительных победах России в разных видах спорта. Увидим, как наши спортсмены принесли славу родине!



В 1 сезоне мы увидим 5 эпизодов, каждой победе посвящена одна серия: ЧЕ-99 по футболу, матч Россия — Франция; Олимпиада-08 — теннис; Олимпиада-12 — волейбол, Россия — Бразилия; ЛЧ-92 по футболу, Барселона — ЦСКА; Олимпиада-18 — хоккей, Россия — Германия. Герои этих побед расскажут нам все секреты своего успеха: как упорно они трудились, как складывались отношения внутри команд.



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