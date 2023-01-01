Главные победы
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Главные победы
8.82024, Главные победы 1 сезон
Документальные12+
Футбол, баскетбол, волейбол и теннис: сериал о самых значительных спортивных достижениях России

Главные победы (сериал, 2024) смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

«Главные победы» — документальный сериал о самых значительных спортивных достижениях России!

В этом проекте мы заново увидим фрагменты наиболее эффектных и увлекательных матчей и посмотрим на героев, принесших стране невероятные победы. Создатели сериала углубляются в жизнь чемпионов и тренеров, исследуют мотивацию, знакомят зрителей со всеми нюансами подготовки спортсменов. Мы узнаем про «химию» внутри команды, как складывались отношения с тренерами и как спортсмены реагировали на трудности во время игры.

Документальный проект о спорте «Главные победы» собрал в себе самые увлекательные истории — о главных матчах футбола, тенниса, волейбола и баскетбола. Приглашаем смотреть «Главные победы» в онлайн-кинотеатре Wink!

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