Биография

Александр Аксенов — российский актер и музыкант. Родился в Ленинграде 3 сентября 1964 года. Александр вырос в семье драматурга Юрия Аксенова. В школьные годы юноша играл в группе «Резиновый рикошет». В 1984 году он вернулся из армии и стал бас-гитаристом коллектива «Народное ополчение». Спустя год Аксенов основал собственную группу, известную слушателям как «Объект насмешек». Александр Аксенов, роли которого были немногочисленны, успел поучаствовать в двух интересных проектах. Один из них — казахский боевик 1993 года «Дикий восток», к которому он приложил руку еще и как композитор, а второй — короткометражный мультфильм 2006 года «Жил министр обороны».