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Геракл: Легендарные странствия
1-й сезон

Геракл: Легендарные странствия (сериал, 1995) сезон 1 смотреть онлайн

9.11995, Hercules: The Legendary Journeys 13 серий
Фэнтези, Боевик18+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

Легендарный приключенческий сериал из 90-х, известный вольным обращением с мифами Древней Греции. Полубог-получеловек Геракл путешествует по разным странам вместе со своим соратником Иолаем, чтобы защищать людей от зла. Спасительная миссия приносит героям как друзей, так и лютых врагов.

Страна
США
Жанр
Боевик, Приключения, Драма, Мелодрама, Фэнтези

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
6.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Геракл: Легендарные странствия»