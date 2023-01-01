Геракл: Легендарные странствия
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Геракл: Легендарные странствия

Геракл: Легендарные странствия (сериал, 1995) смотреть онлайн

9.11995, Hercules: The Legendary Journeys 2 сезона
Фэнтези, Мелодрамы12+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Легендарный приключенческий сериал из 90-х, известный вольным обращением с мифами Древней Греции. Полубог-получеловек Геракл путешествует по разным странам вместе со своим соратником Иолаем, чтобы защищать людей от зла. Спасительная миссия приносит героям как друзей, так и лютых врагов.

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Рейтинг

7.2 КиноПоиск
6.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Геракл: Легендарные странствия»

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