Где Уолли?
2-й сезон

Где Уолли? (мультсериал, 2019) сезон 2 смотреть онлайн

7.22019, Where's Waldo? 20 серий
Мультсериалы, Приключения6+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

Молодых членов Всемирного общества странников, Уолдо и Венда, отправляет в командировки их наставник, волшебник Белоус. Их соперник, Одлулу, доставляет им проблемы в их попытках заработать нашивки и стать странниками уровня волшебника.

Страна
США, Великобритания
Жанр
Комедия, Приключения, Мультсериалы

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
7.8 IMDb

