Биография

Юрий Ловенталь – известный американский сценарист, актер и продюсер. Он также занимается озвучиванием мультфильмов и компьютерных игр. Именно его голосом говорит Саску в популярном аниме «Наруто». Юрий родился в 1971 году в штате Огайо (США). В детстве он занимался в актерской студии. После школы Ловенталь поступил в колледж Уильяма и Мэри (Вильямсбург), где учился театральному мастерству и специализировался на Восточной Азии. Позже он продолжил обучение в Японии. В 1993 году Ловенталь принял участие в японской программе обмена и преподавания. Вернувшись из Японии, Ловенталь переехал в Нью-Йорк и несколько лет активно работал на Бродвее. Затем актер уехал в Лос-Анджелес и стал учиться искусству дубляжа. Первой его работой как актера озвучивания стал принц в видеоигре «Принц Персии: пески времени». После этого артисту стали активно предлагать «поработать голосом». Фильмы Юрия Ловенталя (дубляж): «Храбрый плавник», «Письмо Дракуле», «Диномама», «Утиные истории», «Бэтмен-ниндзя», «Шпионка» и многие другие. Вместе с женой актрисой Тарой Платт он написал несколько книг о секретах профессионального дубляжа. Также актер снимается в ток-шоу и в сериалах, пишет сценарии и продюсирует фильмы.