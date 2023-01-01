WinkСериалыГарсия наизнанку1-й сезон
Гарсия наизнанку (сериал, 2025) сезон 1 смотреть онлайн
2025, Garcia Unwrapped 3 серии
Спортивный18+
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О сериале
Откровенная документальная трилогия про Райана Гарсию, в которой американец и его близкие расскажут о старте карьеры боксера, его отношениях с легендарным Оскаром Де Ла Хойей, огромном значении боя против Джервонты Дэвиса и ментальных проблемах главного героя.
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