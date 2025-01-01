Гарсия наизнанку (сериал, 2025) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

Откровенная документальная трилогия про Райана Гарсию, в которой американец и его близкие расскажут о старте карьеры боксера, его отношениях с легендарным Оскаром Де Ла Хойей, огромном значении боя против Джервонты Дэвиса и ментальных проблемах главного героя.



