WinkСериалыГарсия наизнанку1-й сезонГарсия наизнанку: Разборки с «Танком»
2025, Garcia Unwrapped
Спортивный18+
Серия в подписке «AMEDIATEKA»
Гарсия наизнанку (сериал, 2025) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн
Сезоны и серии
О сериале
Откровенная документальная трилогия про Райана Гарсию, в которой американец и его близкие расскажут о старте карьеры боксера, его отношениях с легендарным Оскаром Де Ла Хойей, огромном значении боя против Джервонты Дэвиса и ментальных проблемах главного героя.
Сериал Гарсия наизнанку: Разборки с «Танком» 1 сезон 3 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.