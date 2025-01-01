Гарсия наизнанку: Особенный путь
Wink
Сериалы
Гарсия наизнанку
1-й сезон
Гарсия наизнанку: Особенный путь
2025, Garcia Unwrapped
Спортивный18+
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Гарсия наизнанку (сериал, 2025) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Откровенная документальная трилогия про Райана Гарсию, в которой американец и его близкие расскажут о старте карьеры боксера, его отношениях с легендарным Оскаром Де Ла Хойей, огромном значении боя против Джервонты Дэвиса и ментальных проблемах главного героя.

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Жанр
Спортивный
Время
8 мин / 00:08

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