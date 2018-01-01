Еще одна жизнь. Сезон 1
Еще одна жизнь
1-й сезон

Еще одна жизнь (сериал, 2023) сезон 1 смотреть онлайн

8.82023, Еще одна жизнь. Сезон 1 4 серии
Мелодрама18+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

Судьба безработной женщины с больным ребенком на руках. Мелодрама о семейной трагедии. Анна Суханова работает главным бухгалтером в компании Игоря, с которым состоит и в любовных отношениях. Внезапная смерть мужчины кардинально меняет ее жизнь: официальная жена Игоря, с которой он не успел развестись, получает в наследство имущество бывшего мужа, а Анну выселяют из квартиры и несправедливо увольняют с работы. Именно в этот момент ее дочь Даша получает травму позвоночника, для лечения которой срочно нужны деньги. Сможет ли Анна начать новую жизнь после смерти любимого? Оставайтесь с Wink, чтобы смотреть сериал «Еще одна жизнь», — все серии в хорошем качестве доступны на нашем видеосервисе уже сейчас!

Страна
Россия
Жанр
Мелодрама

Рейтинг

7.1 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Еще одна жизнь»