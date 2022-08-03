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Элай Стоун
2-й сезон

Элай Стоун (сериал, 2008) сезон 2 смотреть онлайн

2008, Eli Stone 13 серий
Драма, Мюзикл18+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

«Элай Стоун» — американский телесериал об успешном адвокате, у которого было все: головокружительная карьера, шикарная квартира и машина, очаровательная невеста. Но всему этому пришeл конец, когда в его гостиной появился Джордж Майкл.

Страна
США
Жанр
Комедия, Мюзикл, Драма, Фэнтези

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
7.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Элай Стоун»