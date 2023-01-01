Еда с Алексеем Зиминым. Сезон 1
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Еда с Алексеем Зиминым
1-й сезон

Еда с Алексеем Зиминым (сериал, 2009) сезон 1 смотреть онлайн

2009, Еда с Алексеем Зиминым. Сезон 1 19 серий
ТВ-шоу0+

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1-й сезон

Сюжет

30 минут — именно столько понадобиться Алексею Зимину, чтобы приготовить 3 изысканных и в то же время простых блюда. Алексей Зимин возглавляет журнал «Афиша. Еда», он ресторанный критик и гурман, но что особенно важно — прекрасный повар, убежденный в том, что еда не столько блюда на столе, сколько образ жизни. Процесс приготовления — ритуал со строгими законами и традициями.

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Информация

Страна
Россия
Жанры
ТВ-шоу

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