Еда с Алексеем Зиминым (сериал, 2009) сезон 1 серия 13 смотреть онлайн бесплатно

30 минут — именно столько понадобиться Алексею Зимину, чтобы приготовить 3 изысканных и в то же время простых блюда. Алексей Зимин возглавляет журнал «Афиша. Еда», он ресторанный критик и гурман, но что особенно важно — прекрасный повар, убежденный в том, что еда не столько блюда на столе, сколько образ жизни. Процесс приготовления — ритуал со строгими законами и традициями.

