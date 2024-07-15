Еда с Алексеем Зиминым (сериал, 2009) сезон 1 серия 14 смотреть онлайн бесплатно
8.62009, Еда с Алексеем Зиминым. Сезон 1. Серия 14
ТВ-шоу0+
Сезоны и серии
О сериале
30 минут — именно столько понадобиться Алексею Зимину, чтобы приготовить 3 изысканных и в то же время простых блюда. Алексей Зимин возглавляет журнал «Афиша. Еда», он ресторанный критик и гурман, но что особенно важно — прекрасный повар, убежденный в том, что еда не столько блюда на столе, сколько образ жизни. Процесс приготовления — ритуал со строгими законами и традициями.