Eagle FC 53. Сезон 1
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Eagle FC 53
1-й сезон

Eagle FC 53 (сериал, 2023) сезон 1 смотреть онлайн

8.72023, Eagle FC 53. Сезон 1 11 серий
Спорт, Смешанные единоборства18+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Лига Хабиба Нурмагомедова провела свой турнир Eagle FC 53 в Якутии. В главном бою вечера Узаир Абдураков и Сергей Ясковец выясняли классический для ММА вопрос: сильнее все-таки борьба или ударка?

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