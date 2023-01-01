Оол Чангы vs Куниев
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Eagle FC 53
1-й сезон
Оол Чангы vs Куниев

Eagle FC 53 (сериал, 2023) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн бесплатно

8.72023, Оол Чангы vs Куниев
Спорт, Спорт18+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Лига Хабиба Нурмагомедова провела свой турнир Eagle FC 53 в Якутии. В главном бою вечера Узаир Абдураков и Сергей Ясковец выясняли классический для ММА вопрос: сильнее все-таки борьба или ударка?

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Жанр
Спорт
Время
26 мин / 00:26

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